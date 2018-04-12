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Гунина и Ушенина делят лидерство на ЧЕ по шахматам после 5-го тура
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Гунина и Ушенина делят лидерство на ЧЕ по шахматам после 5-го тура 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: ТАСС
Россиянка Валентина Гунина и экс-чемпионка мира Анна Ушенина, представляющая Украину, делят первое место на чемпионате Европы по шахматам, который проходит в Высоких Татрах (Словакия). После пяти туров в активе обеих спортсменок по 4,5 очка.
В пятом туре Гунина белыми фигурами одержала победу над израильтянкой Юлией Швайгер, а Ушенина победила действующую чемпионку Европы грузинку Нану Дзагнидзе.
На пол-очка от лидеров отстают Мария Музычук (Украина), россиянки Александра Горячкина и Евгения Овод, Элина Даниелян (Армения), Нана Дзагнидзе (Грузия), Анастасия Зезюлькина (Беларусь), Гюнай Мамедзаде (Азербайджан) и Филиз Османодья (Германия).
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