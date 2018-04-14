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Гунина стала единоличным лидером чемпионата Европы по шахматам
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Гунина стала единоличным лидером чемпионата Европы по шахматам 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: ТАСС
Россиянка Валентина Гунина белыми фигурами одержала победу над украинкой Марией Музычук в партии седьмого тура чемпионата Европы по шахматам, который проходит в Словакии. Благодаря этой победе Гунина стала единоличным лидером соревнований, так как все спортсменки, с которыми она делила лидерство на турнире, набрали в седьмом туре по пол-очка.
Действующая чемпионка Европы грузинка Нана Дзагнидзе сыграла вничью с Элиной Даниэлян из Армении, а россиянка Александра Горячкина разошлась миром с украинкой Анной Ушениной.
В активе Гуниной после 7 туров 6 очков. Пол-очка россиянке уступают Ушенина, Дзагнидзе, Даниэлян, а также одержавшие победы в седьмом туре Клауде Кулён (Польша), Ирина Бульмага (Румыния) и Антоанета Стефанова, выступающая на турнире под флагом ФИДЕ.
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