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Гунина сыграла вничью с Ушениной на ЧЕ по шахматам
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Гунина сыграла вничью с Ушениной на ЧЕ по шахматам 

Чемпионат.com 27 минут назад
Фото: ТАСС
Россиянка Валентина Гунина чёрными фигурами сыграла вничью с украинкой Анной Ушениной в шестом туре чемпионата Европы по шахматам среди женщин, который проходит в Высоких Татрах (Словакия).
В других партиях игрового дня действующая чемпионка Европы грузинка Нана Дзагнидзе победила Гюнай Мамедзаде из Азербайджана, украинка Мария Музычук была сильнее россиянки Евгении Овод. Ещё одна россиянка Марина Нечаева обыграла сербку Аделу Великич, Александра Горячкина разошлась миром с белоруской Анастасией Зезюлькиной.
Лидерство после 6 туров делят пятеро шахматисток: Гунина, Музычук, Ушенина, Дзагнидзе и Элина Даниелян (Армения). На пол-очка отстают девять участниц, среди которых россиянки Нечаева и Горячкина.
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