Россиянка Гунина победила белоруску Ильючик в третьем туре чемпионата Европы по шахматам

ТАСС , 10 апреля. Россиянка Валентина Гунина белыми фигурами победила белоруску Яну Ильючик в партии третьего тура чемпионата Европы по шахматам, который проходит в Словакии.

После трех туров первое место делят Дзагнидзе и Корнетте, набравшие по три очка.

Всего в соревнованиях принимают участие 144 шахматистки, 14 лучших по итогам турнира получат право выступить на чемпионате мира. При равенстве очков будут учитываться дополнительные показатели: личные встречи, усеченный коэффициент Бухгольца, коэффициент Бухгольца, средний рейтинг соперниц и количество побед.

Чемпионат Европы в Словакии завершится 20 апреля.