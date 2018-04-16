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Россиянка Гунина сохраняет единоличное лидерство на ЧЕ по шахматам
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Россиянка Гунина сохраняет единоличное лидерство на ЧЕ по шахматам 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
Россиянка Валентина Гунина чёрными фигурами на 51-м ходу обыграла действующую чемпионку Европы Нану Дзагнидзе из Грузии в восьмом туре первенства Старого Света по шахматам, которое проходит в Словакии. Гунина с 7 очками в активе единолично лидирует на турнире.
Также побед в восьмом туре добились три ближайшие преследовательницы россиянки: Анна Ушенина (Украина), Антуанета Стефанова (ФИДЕ) и Клаудия Кулон (Польша). Они отстают от Гуниной на пол-очка.
Россиянки Марина Нечаева, Александра Горячкина и Полина Шувалова набрали по 5,5 очков.
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