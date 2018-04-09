FIDE предлагает Илюмжинову немедленно уйти в отставку из-за введенных против него американских санкций 

Президентский совет Международной шахматной федерации (FIDE) обратился к главе организации Кирсану Илюмжинову с просьбой немедленно уйти в отставку из-за санкций, которые ввели против него США. Об этом сообщает сайт газеты «Коммерсантъ», ссылаясь на сайт FIDE.
Вопрос об отставке поднимался на заседании президентского совета в Минске 7–8 апреля. 14 членов совета проголосовали за резолюцию, против — один. Свою кандидатуру на пост главы организации по просьбе большинства членов совета выдвинул вице-президент FIDE Георгиос Макропулос.
Напомним, в конце 2015 года Минфин США включил Кирсана Илюмжинова в санкционный список за материальную помощь правительству и Центробанку Сирии. После этого глава FIDE был отстранен от «любых юридических и финансовых операций» организации. В феврале федерация сообщила, что швейцарский банк UBS собирается закрыть ее счета из-за санкций против Илюмжинова.