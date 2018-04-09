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В Венгрии правая партия «Йоббик» увеличила представительство в парламенте
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В Венгрии правая партия «Йоббик» увеличила представительство в парламенте 

РИА Новости 1 час назад
КРАЙНЕ ПРАВАЯ ПАРТИЯ «ЙОББИК» ПОЛУЧАЕТ 27 КРЕСЕЛ В ПАРЛАМЕНТЕ ВЕНГРИИ (ПРОТИВ 23 НА ПРОШЛЫХ ВЫБОРАХ), СОЦИАЛИСТЫ ТОЛЬКО 19 (ПРОТИВ 38) — ATV  РИА НОВОСТИ
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