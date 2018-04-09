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Шахматный турнир пройдет в районе Якиманка
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Шахматный турнир пройдет в районе Якиманка 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 3 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Шахматный турнир в честь Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей пройдет 11 апреля. Всех желающих приглашают в шахматно-шашечный клуб «Октябрьский».
— Это очень важная памятная дата. Мы не могли обойти ее стороной. Планируется, что придут от 12 до 60 участников, — рассказал директор клуба Сергей Куракулов.
Он добавил, что в учреждении проводятся соревнования разных уровней: как для профессионалов, так и для любителей. Бывают международные турниры. Последний такой состоялся 1 апреля. Тогда свои силы попробовал 41 участник.
Сергей Куракулов напомнил, что за соревнованием могут понаблюдать зрители. Вход свободный. Начало в 19:00.
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