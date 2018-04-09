Шахматный турнир пройдет в районе Якиманка

Шахматный турнир в честь Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей пройдет 11 апреля. Всех желающих приглашают в шахматно-шашечный клуб «Октябрьский».

— Это очень важная памятная дата. Мы не могли обойти ее стороной. Планируется, что придут от 12 до 60 участников, — рассказал директор клуба Сергей Куракулов

Он добавил, что в учреждении проводятся соревнования разных уровней: как для профессионалов, так и для любителей. Бывают международные турниры. Последний такой состоялся 1 апреля. Тогда свои силы попробовал 41 участник.

Сергей Куракулов напомнил, что за соревнованием могут понаблюдать зрители. Вход свободный. Начало в 19:00.