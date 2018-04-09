Глава ФИДЕ Илюмжинов отрицает возможное закрытие счетов организации

Президент Международной федерации шахмат ( ФИДЕ Кирсан Илюмжинов прокомментировал обвинения в том, что из-за санкций США против него могут быть закрыты счета организации.

"Два месяца назад уже все говорили, что счета ФИДЕ заморожены, а я ухожу в отставку. Но ни то, ни другое не произошло. Совсем недавно прошел турнир претендентов, и все игроки получили свои призовые. Я прочитал внимательно письмо от UBS. Там ни слова не сказано о том, что они хотят закрыть счета из-за того, что президент ФИДЕ находится под американскими санкциями.

Там вообще не упоминаются ни мое имя, ни санкции. Я не нарушал швейцарских законов, чтобы UBS имел право закрывать счета", — цитирует Илюмжинова RT.

Глава ФИДЕ считает, что в худшем случае организация переведет деньги в другой банк.

"Можем и на биткоины перейти", — добавил он.

Ранее Илюмжинов ответил президентскому совету ФИДЕ на требование об отставке.