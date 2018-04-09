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Глава ФИДЕ Илюмжинов отрицает возможное закрытие счетов организации
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Глава ФИДЕ Илюмжинов отрицает возможное закрытие счетов организации 

Газета.Ru 30 минут назад
Фото: Газета.Ru
Президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов прокомментировал обвинения в том, что из-за санкций США против него могут быть закрыты счета организации.
"Два месяца назад уже все говорили, что счета ФИДЕ заморожены, а я ухожу в отставку. Но ни то, ни другое не произошло. Совсем недавно прошел турнир претендентов, и все игроки получили свои призовые. Я прочитал внимательно письмо от UBS. Там ни слова не сказано о том, что они хотят закрыть счета из-за того, что президент ФИДЕ находится под американскими санкциями.
Там вообще не упоминаются ни мое имя, ни санкции. Я не нарушал швейцарских законов, чтобы UBS имел право закрывать счета", — цитирует Илюмжинова RT.
Глава ФИДЕ считает, что в худшем случае организация переведет деньги в другой банк.
"Можем и на биткоины перейти", — добавил он.
Ранее Илюмжинов ответил президентскому совету ФИДЕ на требование об отставке.
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