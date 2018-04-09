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Ученики школы №1296 в Восточном Дегунине стали призерами шахматного турнира «Московский гамбит»
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Ученики школы №1296 в Восточном Дегунине стали призерами шахматного турнира «Московский гамбит» 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Команда школы № 1296, находящейся в Восточном Дегунине, завоевала три золотые и две серебряные медали на межрайонном этапе соревнований по шахматам «Московский гамбит». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Ребята выступили просто блестяще. Поддержать юных шахматистов пришли их семьи и сотрудники школы, — поделился представитель администрации. — Безусловная победа позволила нашей команде без проблем пройти на городской этап соревнований.
Напоминаем, школа № 1296 располагается по адресу Керамический проезд, дом 55, корпус 3. (мю)
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