Ученики школы №1296 в Восточном Дегунине стали призерами шахматного турнира «Московский гамбит»

Команда школы № 1296, находящейся в Восточном Дегунине, завоевала три золотые и две серебряные медали на межрайонном этапе соревнований по шахматам «Московский гамбит». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Ребята выступили просто блестяще. Поддержать юных шахматистов пришли их семьи и сотрудники школы, — поделился представитель администрации. — Безусловная победа позволила нашей команде без проблем пройти на городской этап соревнований.

Напоминаем, школа № 1296 располагается по адресу Керамический проезд, дом 55, корпус 3. (мю)