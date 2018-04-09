Воспитанница студии «Маэстро» на Сумском» стала «Шахматной звездой»

Юная воспитанница студии «Маэстро» на Сумском» Елизавета Литвиненко одержала победу на фестивале «Chess Star», который проходил в торговом центре у станции метро «Технопарк» в субботу, 7 апреля.

Только на прошлых выходных юная спортсменка завоевала бронзу на Кубке регионов среди девочек, а уже в прошедшую субботу опередила всех своих соперников на 23-м фестивале Московской шахматной ассоциации «Chess Star». Елизавета Литвиненко набрала 4 очка из 5 среди детей 2011-2013 годов рождения. Однако, одолев серебряного призера при личной встрече, заняла первое место.

— В шахматной студии «Маэстро» на Сумском» Елизавета занимается полтора года. Несмотря на то, что девочка еще ходит в садик, она уже прорешала дома и на занятиях более 1000 тематических упражнений, — рассказал газете «На Варшавке. Чертаново Северное» тренер девочки Александр Демин . — На тренировках мы с помощью шахмат осваивали и арифметику, и правописание. Помогали нам в этом мама девочки Марина и бабушка Вера Семеновна, по мере возможности присутствующие на занятиях. Причем латинский алфавит, используемый в шахматах, мы выучили раньше русского. Лиза отлично знает шахматную нотацию и безошибочно умеет записывать партию. В сентябре она пойдет в первый класс, успешно пройдя тестирование для поступления в школу.

Как отметил Александр Михайлович, еще один его воспитанник Константин Остапец завоевал серебро на декабрьском фестивале «Chess Star».

Фото: предоставил Александр Демин

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/09/39634/