Гунина победила, Кашлинская и Овод сыграли вничью в 3-м туре ЧЕ в Словакии 

Российские шахматистки Алина Кашлинская и Евгения Овод сыграли вничью в партии третьего тура чемпионата Европы в Словакии, а Валентина Гунина белыми победила белоруску Яну Ильючик. После третьего тура лидируют грузинка Нана Дзагнидзе и литовка Дейманте Корнетт, набравшие по 3 очка. На 0,5 балла меньше у целой группы спортсменок, включая Кашлинскую, Гунину, Овод, Александру Мальцевскую и Марину Нечаеву.
Шахматы. Чемпионат Европы. Татры, Словакия 3-й тур Алина Кашлинская (Россия) — Евгения Овод (Россия) — 0,5:0,5 Валентина Гунина (Россия) — Яна Ильючик (Беларусь) — 1:0 Анастасия Зезюлькина (Беларусь) — Марина Нечаева (Россия) — 0,5:0,5 Зоя Шлейнинг (Германия) — Александра Горячкина (Россия) — 0,5:0,5 Филиц Османоджа (Германия) — Наталья Погонина (Россия) — 0,5:0,5 Ольга Гиря (Россия) — Кюбра Озтюрк (Турция) — 0,5:0,5 Анастасия Боднарук (Россия) — Юдит Фукс (Германия) — 0:1 Александра Мальцевская (Россия) — Дарья Войт (Россия) — 1:0.