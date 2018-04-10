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Кашлинская одержала вторую победу на чемпионате Европы по шахматам
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Кашлинская одержала вторую победу на чемпионате Европы по шахматам 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: ТАСС
В партии второго тура Кашлинская чёрными фигурами на 70-м ходу обыграла Лауру Унук из Словении.
Как и россиянка, по две победы в двух стартовых турах одержали ещё 12 шахматисток. Среди них ещё три россиянки Марина Нечаева, Полина Шувалова и Евгения Овод, а также фавориты соревнований: украинка Мария Музычук и действующая чемпионка Европы грузинка Нана Дзагнидзе.
Еще одна россиянка Валентина Гунина после победы в первом туре во второй партии чёрными сыграла вничью с украинкой Юлией Осмак. Партия завершилась на 51-м ходу.
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