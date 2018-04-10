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Окружной турнир по шахматам состоится в Покровском-Стрешневе
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Окружной турнир по шахматам состоится в Покровском-Стрешневе 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В физкультурно-оздоровительном комплексе «Триумф», расположенном в районе Покровское-Стрешнево, пройдут окружные соревнования по шахматам. Турнир проводится среди детей и подростков в возрасте до 17 лет.
— Соревнования проводятся в двух возрастных категориях: первая — возраст до 10 лет, вторая — от 11 до 17 лет, — пояснили в пресс-службе Центра физической культуры и спорта СЗАО.
Победители и призеры турнира будут награждены дипломами и медалями.
Интеллектуальные состязания состоятся 11 апреля по адресу: улица Габричевского, дом 1. Турнир стартует в 18.30.
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