Окружной турнир по шахматам состоится в Покровском-Стрешневе

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Триумф», расположенном в районе Покровское-Стрешнево, пройдут окружные соревнования по шахматам. Турнир проводится среди детей и подростков в возрасте до 17 лет.

— Соревнования проводятся в двух возрастных категориях: первая — возраст до 10 лет, вторая — от 11 до 17 лет, — пояснили в пресс-службе Центра физической культуры и спорта СЗАО.

Победители и призеры турнира будут награждены дипломами и медалями.

Интеллектуальные состязания состоятся 11 апреля по адресу: улица Габричевского, дом 1. Турнир стартует в 18.30.