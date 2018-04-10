Команда Митина выступит на окружном турнире по шахматам

Сборная команда района Митино примет участие в окружных соревнованиях по шахматам среди детей и подростков в возрасте до 17 лет. Интеллектуальные состязания состоятся 11 апреля в физкультурно-оздоровительном комплексе «Триумф» по адресу: улица Габричевского, дом 1. Турнир стартует в 18.30.

Как отметили в пресс-службе Центра физической культуры и спорта СЗАО, победители и призеры турнира будут награждены дипломами и медалями. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: 8 (977) 101-87-72. (ср)