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Команда Митина выступит на окружном турнире по шахматам
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Команда Митина выступит на окружном турнире по шахматам 

Управа района Митино 1 час назад
Фото: Управа района Митино
Сборная команда района Митино примет участие в окружных соревнованиях по шахматам среди детей и подростков в возрасте до 17 лет. Интеллектуальные состязания состоятся 11 апреля в физкультурно-оздоровительном комплексе «Триумф» по адресу: улица Габричевского, дом 1. Турнир стартует в 18.30.
Как отметили в пресс-службе Центра физической культуры и спорта СЗАО, победители и призеры турнира будут награждены дипломами и медалями. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: 8 (977) 101-87-72. (ср)
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