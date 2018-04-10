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Маленьких москвичей приглашают в шахматный кружок на Приорова
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Маленьких москвичей приглашают в шахматный кружок на Приорова 

Управа района Коптево города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
В корпусе школы №1576 на улице Приорова заработала секция для любителей шахмат и тех, кто хочет освоить азы игры. Об этом сообщает администрация школы.
«По адресу улица Приорова, дом 7 начал свою работу кружок дополнительного образования «Юный шахматист». Здесь дети ознакомятся с геометрией шахматной доски, названиями шахматных фигур и их игровыми возможностями, а также пополнят словарный запас специальными терминами и применят их на практике, научившись играть в шахматы и шашки, используя разнообразные тактические приёмы», — говорится на официальном сайте школы.
Программа предназначена для детей дошкольного возраста.
Занятия проводят по вторникам и четвергам с 17.00 до 17.30. Стоимость одного занятия 350 рублей. (ео)
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