Маленьких москвичей приглашают в шахматный кружок на Приорова

В корпусе школы №1576 на улице Приорова заработала секция для любителей шахмат и тех, кто хочет освоить азы игры. Об этом сообщает администрация школы.

«По адресу улица Приорова, дом 7 начал свою работу кружок дополнительного образования «Юный шахматист». Здесь дети ознакомятся с геометрией шахматной доски, названиями шахматных фигур и их игровыми возможностями, а также пополнят словарный запас специальными терминами и применят их на практике, научившись играть в шахматы и шашки, используя разнообразные тактические приёмы», — говорится на официальном сайте школы.

Программа предназначена для детей дошкольного возраста.

Занятия проводят по вторникам и четвергам с 17.00 до 17.30. Стоимость одного занятия 350 рублей. (ео)