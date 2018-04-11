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Карякин объяснил неудачу Ароняна
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Карякин назвал причину неудачного выступления Ароняна на турнире претендентов 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский гроссмейстер Сергей Карякин поделился мнением от причинах неудачного выступления армянского шахматиста Левона Ароняна на турнире претендентов, который прошел в Берлине.
"Возможно, это опять же слишком большое давление. Вся страна ждет его успеха. В Армении Левону уделяется очень большое внимание. Наверное, после Генриха Мхитаряна он второй по популярности спортсмен страны. И справиться с таким вниманием очень непросто", — цитирует Карякина газета "Известия".
Ранее Карякин заявил, что сделает все возможное, чтобы одержать победу на следующем турнире претендентов.
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