Карякин объяснил неудачу Ароняна

Карякин назвал причину неудачного выступления Ароняна на турнире претендентов

Российский гроссмейстер Сергей Карякин поделился мнением от причинах неудачного выступления армянского шахматиста Левона Ароняна на турнире претендентов, который прошел в Берлине.

"Возможно, это опять же слишком большое давление. Вся страна ждет его успеха. В Армении Левону уделяется очень большое внимание. Наверное, после Генриха Мхитаряна он второй по популярности спортсмен страны. И справиться с таким вниманием очень непросто", — цитирует Карякина газета "Известия".

Ранее Карякин заявил, что сделает все возможное, чтобы одержать победу на следующем турнире претендентов.