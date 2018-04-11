Российский шахматист Карякин рассказал о сложностях на турнире претендентов

Российский шахматист Сергей Карякин поделился мнением о своем выступлении на турнире претендентов, который прошел в Берлине.

Как ни странно, этот турнир оказался самым сложным в моей карьере. Может быть, от меня слишком многого ждали. Может быть, на меня давило то, что в 2017 году я неудачно играл в «классику»… А вокруг еще было много разговоров о моих рекламных контрактах и деятельности в Общественной палате

Но я приехал в Берлин только за первым местом и, наверное, перегорел. Первые дни прошли как в тумане. Было ощущение, что я играю свой первый профессиональный турнир в жизни. Как будто за плечами не было того огромного опыта, который я накопил, играя в сотнях турниров самого высокого уровня и матче с Магнусом Карлсеном за шахматную корону", — цитирует Карякина газета «Известия»

Гроссмейстер отметил, что после партий с Мамедьяровым и Ароняном к нему вернулась уверенность.

Ранее сообщалось, что Карякин вернулся в десятку сильнейших шахматистов мира.