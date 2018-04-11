Ещё
Российский шахматист Карякин рассказал о сложностях на турнире претендентов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российский шахматист Карякин рассказал о сложностях на турнире претендентов 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Российский шахматист Сергей Карякин поделился мнением о своем выступлении на турнире претендентов, который прошел в Берлине.
Как ни странно, этот турнир оказался самым сложным в моей карьере. Может быть, от меня слишком многого ждали. Может быть, на меня давило то, что в 2017 году я неудачно играл в «классику»… А вокруг еще было много разговоров о моих рекламных контрактах и деятельности в Общественной палате.
Но я приехал в Берлин только за первым местом и, наверное, перегорел. Первые дни прошли как в тумане. Было ощущение, что я играю свой первый профессиональный турнир в жизни. Как будто за плечами не было того огромного опыта, который я накопил, играя в сотнях турниров самого высокого уровня и матче с Магнусом Карлсеном за шахматную корону", — цитирует Карякина газета «Известия».
Гроссмейстер отметил, что после партий с Мамедьяровым и Ароняном к нему вернулась уверенность.
Ранее сообщалось, что Карякин вернулся в десятку сильнейших шахматистов мира.
Газета.Ru: последние новости
Эксперт считает грека Макропулоса фаворитом в борьбе за пост главы ФИДЕ Глава ФИДЕ Илюмжинов отрицает возможное закрытие счетов организации Боец UFC Ванзант рассказала об изнасиловании в 14-летнем возрасте
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Буду драться, где хочу»: Емельяненко нашел соперника9
«Рома» разгромила «Барселону»
«Ливерпуль» вышел в полуфинал Лиги чемпионов1
Боец UFC раскрыла подробности изнасилования
«Ливерпуль» повторил рекорд «МЮ»
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение