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Российский шахматист Карякин рассказал о задачах на 2018 год
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Российский шахматист Карякин рассказал о задачах на 2018 год 

Газета.Ru 50 минут назад
Фото: riyadh2017.fide.com/photo-gallery
Российский шахматист Сергей Карякин рассказал об отдыхе после турнира претендентов и рассказал о задачах на 2018 год.
"Я поехал с семьей в Ниццу. Отдыхаю, привожу себя в порядок. Но мои каникулы будут довольно короткими. С тренерским штабом мы решили, что уже с мая начнем готовиться к турниру претендентов 2020 года. В него можно попасть по трем критериям: дойти до финала Кубка мира, попасть в топ-2 по итогам серии Гран-при ФИДЕ или отобраться по высокому рейтингу.
Первые два турнира — очень сложные и во многом лотерейные, поэтому я хочу сделать ставку на рейтинг. Сейчас я поднялся на девятое место, а моя задача — стать вторым или третьим в мире до конца 2018 года", — цитирует Карякина газета «Известия».
Ранее Карякин рассказал о сложностях на турнире претендентов.
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