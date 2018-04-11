Российский шахматист Карякин рассказал о задачах на 2018 год 

Российский шахматист Сергей Карякин рассказал об отдыхе после турнира претендентов и рассказал о задачах на 2018 год.
"Я поехал с семьей в Ниццу. Отдыхаю, привожу себя в порядок. Но мои каникулы будут довольно короткими. С тренерским штабом мы решили, что уже с мая начнем готовиться к турниру претендентов 2020 года. В него можно попасть по трем критериям: дойти до финала Кубка мира, попасть в топ-2 по итогам серии Гран-при ФИДЕ или отобраться по высокому рейтингу.
Первые два турнира — очень сложные и во многом лотерейные, поэтому я хочу сделать ставку на рейтинг. Сейчас я поднялся на девятое место, а моя задача — стать вторым или третьим в мире до конца 2018 года", — цитирует Карякина газета «Известия».
Ранее Карякин рассказал о сложностях на турнире претендентов.