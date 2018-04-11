Карякин сравнил свою популярность с Роналду

Карякин сравнил свою популярность с футболистом Роналду

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о своей популярности и фанатах в Берлине, где проходил турнир претендентов 2018 года.

"Дал несколько автографов и пару раз сфотографировался, не более того, — цитирует Карякина газета "Известия" . — Я не Криштиану Роналду , за мной или Магнусом Карлсеном не будут бегать толпы фанатов. Ни в одной стране мира.

Мы не забиваем через себя, поэтому не стоит обманываться. Шахматы не так популярны и не так зрелищны, как игровые виды спорта".