Карякин сравнил свою популярность с Роналду

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о своей популярности и фанатах в Берлине, где проходил турнир претендентов 2018 года.
"Дал несколько автографов и пару раз сфотографировался, не более того, — цитирует Карякина газета "Известия". — Я не Криштиану Роналду, за мной или Магнусом Карлсеном не будут бегать толпы фанатов. Ни в одной стране мира.
Мы не забиваем через себя, поэтому не стоит обманываться. Шахматы не так популярны и не так зрелищны, как игровые виды спорта".
Ранее Карякин назвал причину неудачного выступления Левона Ароняна на турнире претендентов.