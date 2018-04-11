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Карякин сравнил свою популярность с Роналду
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Карякин сравнил свою популярность с футболистом Роналду 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Анастасия Карлович
Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о своей популярности и фанатах в Берлине, где проходил турнир претендентов 2018 года.
"Дал несколько автографов и пару раз сфотографировался, не более того, — цитирует Карякина газета "Известия". — Я не Криштиану Роналду, за мной или Магнусом Карлсеном не будут бегать толпы фанатов. Ни в одной стране мира.
Мы не забиваем через себя, поэтому не стоит обманываться. Шахматы не так популярны и не так зрелищны, как игровые виды спорта".
Ранее Карякин назвал причину неудачного выступления Левона Ароняна на турнире претендентов.
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 Ещё 2 источника 
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