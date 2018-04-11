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Сергей Карякин: «Я не Роналду, за мной не будут бегать толпы фанатов»
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Сергей Карякин: «Я не Роналду, за мной не будут бегать толпы фанатов» 

Спорт-Экспресс 49 минут назад
Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что в Берлине, где проходил турнир претендентов, не так много фанатов шахмат. Карякин заметил, что дал несколько автографов и пару раз сфотографировался с болельщиками.
— Дал несколько автографов и пару раз сфотографировался, не более того. Я не Криштиану Роналду, за мной или Магнусом Карлсеном не будут бегать толпы фанатов, — цитируют "Известия" Карякина. — Ни в одной стране мира. Мы не забиваем через себя, поэтому не стоит обманываться. Шахматы не так популярны и не так зрелищны, как игровые виды спорта.
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