Сергей Карякин: «Надеюсь на победный дубль „Спартака“ 

Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что давно не следил за игрой московского "Спартака". При этом шахматист отметил, что рассчитывает на победу как в чемпионате, так и в Кубке России.
— Давно не следили за своим любимым «Спартаком»?
— Да, я выпал из жизни команды на пару месяцев, но постепенно наверстываю упущенное. Видел матч красно-белых в Кубке России с «Крыльями Советов» и с «Анжи» в премьер-лиги, — цитируют "Известия" Карякина. — Радует, что команда набрала ход в решающий момент сезона, и я в душе надеюсь на золотой дубль.