Юные шахматисты из района Люблино стали лидерами на окружных соревнованиях

Два первых места на окружных соревнованиях по шахматам завоевали спортсмены из района Люблино. Об этом рассказал руководитель спортивно-досугового центра «Люблино» Александр Янов

— На первенстве Юго-Восточного округа по шахматам среди детей два представителя района Люблино стали победителями в своих возрастных категориях. Поздравляем наших чемпионов: Нарека Мартиросяна, выступавшего среди детей 10 лет и младше, и Илью Литвинова , отличившегося среди участников 15 лет и старше. Желаем им дальнейших побед, — отметил Александр Янов.

Добавим, что в первенстве приняли участие 12 команд из разных районов Юго-Восточного округа Москвы. (мю)