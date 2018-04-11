Юные шахматисты из района Люблино стали лидерами на окружных соревнованиях 

Два первых места на окружных соревнованиях по шахматам завоевали спортсмены из района Люблино. Об этом рассказал руководитель спортивно-досугового центра «Люблино» Александр Янов.
— На первенстве Юго-Восточного округа по шахматам среди детей два представителя района Люблино стали победителями в своих возрастных категориях. Поздравляем наших чемпионов: Нарека Мартиросяна, выступавшего среди детей 10 лет и младше, и Илью Литвинова, отличившегося среди участников 15 лет и старше. Желаем им дальнейших побед, — отметил Александр Янов.
Добавим, что в первенстве приняли участие 12 команд из разных районов Юго-Восточного округа Москвы. (мю)