Химкинские шахматисты сыграли с соперниками из Индии

В шахматном клубе Химок состоялась историческая встреча. 11 апреля гостями клуба впервые стали международные спортсмены. Товарищеская встреча «Химки — Дели» прошла между школьниками Химок и учениками школы при посольстве Индии.

На товарищеском турнире сыграли воспитанники местного клуба «Виктория» и ученики школы при посольстве Индии в России. Команды в составе 20 детей в возрасте от 8 до 16 лет определили сильнейших в двух турах.

Шахматная встреча «Химки — Дели» — первый шаг в реализации масштабного проекта округа по развитию «народной дипломатии». Турниры с участием детей сотрудников посольств, находящихся в России, призваны способствовать налаживанию международных отношений. В планах администрации округа организация шахматных встреч химчан с юными представителями Китая, Германии и США.