Ещё
Химкинские шахматисты сыграли с соперниками из Индии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Химкинские шахматисты сыграли с соперниками из Индии 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В шахматном клубе Химок состоялась историческая встреча. 11 апреля гостями клуба впервые стали международные спортсмены. Товарищеская встреча «Химки — Дели» прошла между школьниками Химок и учениками школы при посольстве Индии.
На товарищеском турнире сыграли воспитанники местного клуба «Виктория» и ученики школы при посольстве Индии в России. Команды в составе 20 детей в возрасте от 8 до 16 лет определили сильнейших в двух турах.
Шахматная встреча «Химки — Дели» — первый шаг в реализации масштабного проекта округа по развитию «народной дипломатии». Турниры с участием детей сотрудников посольств, находящихся в России, призваны способствовать налаживанию международных отношений. В планах администрации округа организация шахматных встреч химчан с юными представителями Китая, Германии и США.
360tv.ru: последние новости
В ФИДЕ потребовали отставки Илюмжинова из‐за санкций. Он отказался уходить Ставший чемпионом UFC Нурмагомедов выбрал следующего соперника Международня федерация футбола выбрала самый красивый гол за всю историю чемпионатов мира
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МОК разгорелся новый скандал13
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию7
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании185
ЧМ-2018 несет потери: в Россию не приедет Пеле3
Названа причина отъезда Ковальчука в НХЛ3
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение