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В Грозном создадут «шахматный» сквер
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В Грозном создадут «шахматный» сквер 

«Это Кавказ» 56 минут назад
Фото: «Это Кавказ»
Перед зданием департамента культуры в Грозном обустроят «шахматный» сквер, где будет установлено несколько досок для уличных шахмат.
В ходе уже начавшихся работ по благоустройству на территории сквера модернизируют освещение, а также проведут озеленение с применением креативных решений. После этого в сквере установят три доски для уличных шахмат и теннисные столы для приходящих отдохнуть горожан, сообщается на сайте мэрии Грозного.
Предполагается, что благоустройство проведут в сжатые сроки, а уже 29 апреля состоится первый турнир по уличным шахматам.
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