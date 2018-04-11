В Грозном создадут «шахматный» сквер

Перед зданием департамента культуры в Грозном обустроят «шахматный» сквер, где будет установлено несколько досок для уличных шахмат.

В ходе уже начавшихся работ по благоустройству на территории сквера модернизируют освещение, а также проведут озеленение с применением креативных решений. После этого в сквере установят три доски для уличных шахмат и теннисные столы для приходящих отдохнуть горожан, сообщается на сайте мэрии Грозного.

Предполагается, что благоустройство проведут в сжатые сроки, а уже 29 апреля состоится первый турнир по уличным шахматам.