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Гроссмейстер Анатолий Карпов открыл шахматный фестиваль в Красноярске
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Гроссмейстер Анатолий Карпов открыл шахматный фестиваль в Красноярске 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске в рамках КЭФ открылся шахматный фестиваль, посвящённый десятилетию детства. В нём примут участие более ста человек. Это дети работников крупных промышленных корпораций, а также представители красноярской шахматной школы.
Почётным гостем фестиваля стал знаменитый гроссмейстер, трёхкратный чемпион мира по шахматам, Анатолий Карпов. К слову, сегодня он сыграет с юными спортсменами партию.
«Я знаю, что во многих городах Красноярского края есть шахматные школы и сильные команды. Желаю, чтобы эта деятельность положительно сказывалась на других занятиях. Ведь другие виды спорта никак не мешают шахматам. Растите здоровыми, крепкими, умными, и развивайте своё мастерство», — обратился карпов к ребятам.
Весь день на площадках будут проходить турниры, мастер-классы, где ребята смогут поднять свой уровень и познакомиться с шахматистами из других городов и посёлков. Вечером организаторы объявят победителя интеллектуальных поединков.
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