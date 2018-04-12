Гроссмейстер Анатолий Карпов открыл шахматный фестиваль в Красноярске

В Красноярске в рамках КЭФ открылся шахматный фестиваль, посвящённый десятилетию детства. В нём примут участие более ста человек. Это дети работников крупных промышленных корпораций, а также представители красноярской шахматной школы.

Почётным гостем фестиваля стал знаменитый гроссмейстер, трёхкратный чемпион мира по шахматам, Анатолий Карпов . К слову, сегодня он сыграет с юными спортсменами партию.

«Я знаю, что во многих городах Красноярского края есть шахматные школы и сильные команды. Желаю, чтобы эта деятельность положительно сказывалась на других занятиях. Ведь другие виды спорта никак не мешают шахматам. Растите здоровыми, крепкими, умными, и развивайте своё мастерство», — обратился карпов к ребятам.

Весь день на площадках будут проходить турниры, мастер-классы, где ребята смогут поднять свой уровень и познакомиться с шахматистами из других городов и посёлков. Вечером организаторы объявят победителя интеллектуальных поединков.