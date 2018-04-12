Выпускник школы имени М. М. Ботвинника стал чемпионом Москвы по шахматам

Воспитанник образовательного учреждения «Воробьевы горы» Клементий Сычёв завоевал титул чемпиона Москвы по шахматам среди мужчин.

Климентий все на пол— очка опередил своего соперника и стал первым.

«Огромный вклад в большой успех нашего выпускника внёс тренер-преподаватель Анатолий Яковлевич Саков. Желаем Клементию дальнейшего шахматного роста и покорения новых вершин!», — говорит руководитель школы имени Ботвинника Станислав Сергеевич Фокин

Отличную игру на турнире показали и юные обучающаяся шахматной школы имени М. М. Ботвинника, сумевшие в матчах со взрослыми игроками подняться вверх в международном рейтинге.