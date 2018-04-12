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Выпускник школы имени М. М. Ботвинника стал чемпионом Москвы по шахматам
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Выпускник школы имени М. М. Ботвинника стал чемпионом Москвы по шахматам 

Управа района Теплый Стан 3 часа назад
Фото: Управа района Теплый Стан
Воспитанник образовательного учреждения «Воробьевы горы» Клементий Сычёв завоевал титул чемпиона Москвы по шахматам среди мужчин.
Климентий все на пол— очка опередил своего соперника и стал первым.
«Огромный вклад в большой успех нашего выпускника внёс тренер-преподаватель Анатолий Яковлевич Саков. Желаем Клементию дальнейшего шахматного роста и покорения новых вершин!», — говорит руководитель школы имени Ботвинника Станислав Сергеевич Фокин.
Отличную игру на турнире показали и юные обучающаяся шахматной школы имени М. М. Ботвинника, сумевшие в матчах со взрослыми игроками подняться вверх в международном рейтинге.
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