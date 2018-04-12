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Открытое первенство по шахматам среди детей пройдет в Орехово‑Зуеве 21 и 22 апреля
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Открытое первенство по шахматам среди детей пройдет в Орехово‑Зуеве 21 и 22 апреля 

РИАМО 3 часа назад
Фото: РИАМО
Юные жители Орехово-Зуева могут принять участие в открытом первенстве по шахматам среди детей, турниры пройдут в Демиховском дворце культуры 21 и 22 апреля, сообщается на странице комитета по культуре и спорту администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».
«Открытое первенство по шахматам среди детей пройдет в Демиховском дворце культуры Орехово-Зуева 21 и 22 апреля. Принять участие в турнирах смогут все желающие до 14 лет. Начало в 11:00. Победителей ждут грамоты и призы», — говорится в сообщении.
По данным Орехово-Зуевского информагентства, заявки принимаются до 17 апреля на почту: mastersasha96@mail.ru.
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