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Сергей Карякин в гостях у «Чемпионата». Фоторепортаж из редакции
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Сергей Карякин в гостях у «Чемпионата». Фоторепортаж из редакции 

Чемпионат.com 2 часа назад
12 апреля в Москве очередным гостем редакции «Чемпионата» стал российский гроссмейстер Сергей Карякин.
Фоторепортаж из редакции подготовлен специальным фотокорреспондентом «Чемпионата» Алёной Сахаровой.
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