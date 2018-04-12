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Весеннее первенство по шахматам прошло в клубе «Ход конем»
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Весеннее первенство по шахматам прошло в клубе «Ход конем» 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 1 час назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Весеннее первенство по шахматам завершилось в клубе «Ход конем» в минувшую среду, 11 апреля.
Руководитель клуба Сергей Шариков организует для своих воспитанников небольшие соревнования осенью и весной. Они проходят по группам по круговой системе. Сергей Николаевич делит ребят по возрасту, силе, рейтингу от участия в различных турнирах, количеству лет в шахматном спорте, а также по квалификации.
— На самом деле Первенства начинаются намного раньше запланированного времени их проведения, так как туры длятся довольно долго, а уже к указанной дате соревнования завершаются и подводятся итоги. По результатам весеннего турнира в старшей группе всех своих соперников обогнал небезызвестный Камал Шамсиев: он у нас уже разрядник. В группе помладше первым стал Максим Пушкин: он не часто ходит, но играет хорошо, скажем так, перспективный парень, — поделился Сергей Шариков.
Отметим, что на этих выходных шахматная школа «Чертаново» проведет турнир «Первые шаги», в котором примут участие и ученики Сергея Шарикова.
Фото: Центр досуга и спорта «Энергия.RU»
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/12/39801/
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