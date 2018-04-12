Саблист Решетников выиграл чемпионат России по фехтованию 

Четырёхкратный чемпион мира, саблист Вениамин Решетников, завоевал золотую медаль чемпионата России по фехтованию, который проходит в Смоленске. В финале личного турнира Решетников разгромил двукратного чемпиона мира Камиля Ибрагимова со счётом 15:9. Бронзовыми призёрами, проиграв финалистам в полуфинале, стали Дмитрий Даниленко и Александр Трушаков.
Также отметим, что Константин Лоханов, на днях защитивший титул чемпиона мира среди юниоров, дошёл до четвертьфинала, где был остановлен Решетниковым — 11:15.