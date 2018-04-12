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Саблист Решетников выиграл чемпионат России по фехтованию
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Саблист Решетников выиграл чемпионат России по фехтованию 

Чемпионат.com 2 часа назад
Четырёхкратный чемпион мира, саблист Вениамин Решетников, завоевал золотую медаль чемпионата России по фехтованию, который проходит в Смоленске. В финале личного турнира Решетников разгромил двукратного чемпиона мира Камиля Ибрагимова со счётом 15:9. Бронзовыми призёрами, проиграв финалистам в полуфинале, стали Дмитрий Даниленко и Александр Трушаков.
Также отметим, что Константин Лоханов, на днях защитивший титул чемпиона мира среди юниоров, дошёл до четвертьфинала, где был остановлен Решетниковым — 11:15.
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