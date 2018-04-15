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«Милан» сыграл вничью с «Наполи», «Болонья» победила «Верону»
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«Милан» сыграл вничью с «Наполи», «Болонья» победила «Верону» 

Чемпионат.com 4 часа назад
«Милан» не сумел победить «Наполи» в матче 32-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца» и завершилась ничьей со счётом 0:0.
«Наполи», набрав 78 очков, занимает второе место в турнирной таблице итальянского первенства, «Милан» (53) — на 6-й строчке.
В других матчах 32-го тура «Болонья» на своём поле победила «Верону» (2:0), а «Беневенто» на выезде сыграл вничью с «Сассуоло» (2:2).
Турнирную таблицу чемпионата Италии можно посмотреть на «Чемпионате».
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