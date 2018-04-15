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«Вердер» поделил очки с «Лейпцигом»
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«Вердер» поделил очки с «Лейпцигом» 

LiveSport.Ru 1 час назад
Бременский «Вердер» на своем поле сыграл вничью с «Лейпцигом» (1:1) в матче 30-го тура немецкой Бундеслиги.
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