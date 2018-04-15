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«Вердер» — «РБ Лейпциг» — 1:1 (обзор)
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«Вердер» — «РБ Лейпциг» — 1:1 (обзор) 

Soccer News 36 минут назад
Фото: Soccer News
Смотрите видеообзор матча 30-го тура немецкой Бундеслиги, в котором бременский «Вердер» дома сыграл вничью с «РБ Лейпциг».
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