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«Единая Россия» назло Дурову перешла на ICQ
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«Единая Россия» назло Дурову перешла на ICQ 

News.ru 3 часа назад
Партия «Единая Россия» перестала вести свой Telegram-канал и перешла на другие мессенджеры. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Отмечается, что аналогичные каналы были созданы в Viber, ICQ и ТамТам.
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