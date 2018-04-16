«Единая Россия» назло Дурову перешла на ICQ

Партия «Единая Россия» перестала вести свой Telegram-канал и перешла на другие мессенджеры. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Отмечается, что аналогичные каналы были созданы в Viber, ICQ и ТамТам.