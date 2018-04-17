Карякин подарил Шварценеггеру шахматы матча за звание чемпиона мира

Российский гроссмейстер Сергей Карякин и организаторы матча за шахматную корону подарили актеру Арнольду Шварценеггеру набор шахмат, аналогичным которому будет играться матч за звание чемпиона мира-2018. «Привет, мой любимый актер. Удачи, хорошего самочувствия вам и играйте в шахматы», — заявил Карякин на видео, опубликованном в аккаунте организаторов матча за звание чемпиона мира World Chess в «Инстаграм».

Также Шварценеггера пригласили на матч за звание чемпиона мира между норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной, который состоится в ноябре в Лондоне. Напомним, Шварценеггер ранее перенес операцию на сердце. 70-летний актер заявил, что чувствует себя хорошо и играет в шахматы, чтобы освежить свой ум.