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Карякин подарил Шварценеггеру шахматы матча за звание чемпиона мира
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Карякин подарил Шварценеггеру шахматы матча за звание чемпиона мира 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Российский гроссмейстер Сергей Карякин и организаторы матча за шахматную корону подарили актеру Арнольду Шварценеггеру набор шахмат, аналогичным которому будет играться матч за звание чемпиона мира-2018. «Привет, мой любимый актер. Удачи, хорошего самочувствия вам и играйте в шахматы», — заявил Карякин на видео, опубликованном в аккаунте организаторов матча за звание чемпиона мира World Chess в «Инстаграм».
Также Шварценеггера пригласили на матч за звание чемпиона мира между норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной, который состоится в ноябре в Лондоне. Напомним, Шварценеггер ранее перенес операцию на сердце. 70-летний актер заявил, что чувствует себя хорошо и играет в шахматы, чтобы освежить свой ум.
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 Ещё 2 источника 
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