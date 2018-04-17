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Карякин объяснил провальный старт на турнире в Берлине
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Карякин объяснил провальный старт на турнире в Берлине 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что потерпел неудачи на турнире претендентов в Берлине, так как «перегорел». Об этом сообщает «Чемпионат».
Свой старт на турнире он назвал «провальным».
«Было много ожиданий от меня, от моего окружения, от спонсоров. С [азербайджанским шахматистом Шахрияром] Мамедьяровым хотел зафиксировать ничью, но зевнул элементарный ход соперника», — пояснил он.
По словам Карякина, ситуация с гроссмейстером из Армении Левоном Ароняном оказалась для него «гораздо более обидной»: он был хорошо готов к этому варианту игры, но «перепутал» и «получил плохую позицию за белых». В итоге у Карякина не осталось «моральных сил для нормальной игры».
Российский шахматист отметил, что начал выигрывать на турнире, «когда все устали».
Победу на турнире претендентов 2018 года одержал американский шахматист итальянского происхождения Фабиано Каруана. Мамедьяров занял второе место, а Карякин оказался на третьем.
Каруана завоевал право сыграть в матче 2018 года за звание чемпиона мира по шахматам с действующим чемпионом, норвежцем Магнусом Карлсеном.
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