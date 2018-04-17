Карякин рассказал о вечеринке с Карлсеном

Шахматист Карякин рассказал о вечеринке с чемпионом мира Карлсеном

"Совсем молодые были. Пошли тусить в боулинг на Смоленской. Компания была большая. В том числе моя будущая жена Галия. Славно отдохнули. Вышли из заведения уже после рассвета. Хотели поехать на метро — оно через полчаса открывалось.

Я напрягся, когда на нас начали коситься какие-то парни и шептаться. Они двинулись к нам, и я думал, что будут проблемы. Оказалось, что ребята узнали меня и Карлсена. Просто хотели сфотографироваться", — цитирует Карякина "Чемпионат.com"

Также российский гроссмейстер заявил, что в ту ночь было много веселых розыгрышей.

"Карлсен звонил менеджеру одного известного шахматиста и предлагал участие в турнире. Нужно понимать, что перед этим было выпито много Б-52", — сказал Карякин.

Он добавил, что у него с Карлсеном хорошие, товарищеские отношения.