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Карякин рассказал о вечеринке с Карлсеном
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Шахматист Карякин рассказал о вечеринке с чемпионом мира Карлсеном 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский шахматист Сергей Карякин рассказал, как он с чемпионом мира Магнусом Карлсеном отметили завершение мемориала Таля в 2011 году, сообщает "Советский спорт".
"Совсем молодые были. Пошли тусить в боулинг на Смоленской. Компания была большая. В том числе моя будущая жена Галия. Славно отдохнули. Вышли из заведения уже после рассвета. Хотели поехать на метро — оно через полчаса открывалось.
Я напрягся, когда на нас начали коситься какие-то парни и шептаться. Они двинулись к нам, и я думал, что будут проблемы. Оказалось, что ребята узнали меня и Карлсена. Просто хотели сфотографироваться", — цитирует Карякина "Чемпионат.com".
Также российский гроссмейстер заявил, что в ту ночь было много веселых розыгрышей.
"Карлсен звонил менеджеру одного известного шахматиста и предлагал участие в турнире. Нужно понимать, что перед этим было выпито много Б-52", — сказал Карякин.
Он добавил, что у него с Карлсеном хорошие, товарищеские отношения.
Ранее сообщалось, что Карякин и организаторы матча за шахматную корону отправили актеру Арнольду Шварценеггеру подарок в виде набор шахмат.
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