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Суперфинал чемпионата России по шахматам 2018 года пройдет в городе Сатка
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Суперфинал чемпионата России по шахматам 2018 года пройдет в городе Сатка 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 18 апреля. Город Сатка в Челябинской области выбран местом проведения суперфинала чемпионата России по шахматам 2018 года среди мужчин и женщин. Об этом сообщается в пресс-релизе Российской шахматной федерации (РШФ).
Суперфинал пройдет в конце августа — начале сентября. Турнир состоится во дворце культуры «Магнезит». «Сатка имеет богатую шахматную историю: в этом уральском городе проводятся различные соревнования для детей и взрослых, много лет работает гроссмейстерская школа 10-го чемпиона мира Бориса Спасского», — говорится в пресс-релизе.
В 2017 году суперфинал чемпионата России проходил в Санкт-Петербурге в Государственном музее политической истории России.
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