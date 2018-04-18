Суперфинал чемпионата России по шахматам 2018 года пройдет в городе Сатка

ТАСС , 18 апреля. Город Сатка в Челябинской области выбран местом проведения суперфинала чемпионата России по шахматам 2018 года среди мужчин и женщин. Об этом сообщается в пресс-релизе Российской шахматной федерации (РШФ).

Суперфинал пройдет в конце августа — начале сентября. Турнир состоится во дворце культуры «Магнезит». «Сатка имеет богатую шахматную историю: в этом уральском городе проводятся различные соревнования для детей и взрослых, много лет работает гроссмейстерская школа 10-го чемпиона мира Бориса Спасского», — говорится в пресс-релизе.

В 2017 году суперфинал чемпионата России проходил в Санкт-Петербурге в Государственном музее политической истории России.