Гонщик Карякин планирует выступить в ралли-марафоне «Дакар» 2019 года на багги

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Российский гонщик Сергей Карякин планирует выступить в ралли-марафоне «Дакар» 2019 года в классе багги. Об этом он сообщил в среду на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"Да, скорее всего [буду выступать на багги]. Мы сейчас обкатываем новую модель машины, которую мы построили практически с нуля — от базовой модели мы взяли только коробку и двигатель, все остальное сами", — сказал Карякин.

Он добавил, что на багги и техничке будут оригинальные дизайнерские решения. «Мы работали с командой из четырех дизайнеров, чтобы сделать наш фирменный стиль. Будем использовать яркую интересную раскраску — на багги будет медведь, а также цвета российского флага», — уточнил спортсмен.

Ранее гонщик отмечал, что хотел бы стать победителем «Дакара» в трех классах — автомобили, багги и квадроциклы.

Карякин, победивший на ралли «Дакар» в зачете квадроциклов в 2017 году, не смог защитить титул в этом году. На пятом этапе россиянин, выступавший на «Ямахе», упал и сломал руку, в связи с чем досрочно завершил выступление в гонке.

Карякин являлся единственным представителем от России в зачете квадроциклов, который ведется с 2009 года. Он выступает на «Дакаре» с 2014 года.