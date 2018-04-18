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Гонщик Карякин снимет ролик в поддержку заявки «Экспо-2025» на Урале
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Гонщик Карякин снимет ролик в поддержку заявки «Экспо-2025» на Урале 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Российский гонщик Сергей Карякин планирует снять видеоролик в поддержку заявки Екатеринбурга на проведение Всемирной универсальной выставки «Экспо-2025». Идея видео появилась после того, как американский автогонщик Кен Блок опубликовал серию роликов с трюками на фоне знаковых мест Дубая, сообщил Карякин в среду на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС.
"У нас есть идея продвижения нашей заявки на «Экспо-2025». Сейчас очень большой популярностью пользуются экшн-видео, такие как ролики Блока. Мы хотели бы сделать такой же проект в Екатеринбурге, я надеюсь, что муниципалитет выделит нам какое-то место, где мы смогли бы показать наш город в самом лучшем виде и сделать такой контент, который разойдется по всему миру. Он принесет популярность нашему городу и поможет продвижению заявки на «Экспо-2025», — сказал Карякин.
Блок снял видеоролик, где выполнял трюки на гоночном автомобиле на фоне привлекательных мест Дубая. «Тем самым он подчеркивал самые значимые и красивые места своего города и этим же рекламировал свой город для туристов — этот ролик собрал более 16 млн просмотров. По факту ничего сверхъестественного нет, но он выполняет эффектные красивые трюки прямо в центре города на самых знаковых геопозициях», — отметил Карякин.
По его словам, уже есть ряд идей для видеоролика в Екатеринбурге. Все трюки будут выполняться на багги. «У нас в городе много красивых мест для туристов. Этот ролик будет не только каким-то экшн-видео, но и неким дайджестом по нашему городу», — резюмировал российский гонщик.
О выставке
22 мая 2017 года состоялась официальная передача письма правительства РФ в Международное бюро выставок в Париже о выдвижении Екатеринбурга в качестве кандидата на право проведения Всемирной универсальной выставки «Экспо-2025». Тема российской заявки: «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений».
Решение о городе-победителе будет принято на 164-й сессии Генеральной ассамблеи бюро в ноябре 2018 года. Проведение «Экспо» запланировано на период со 2 мая по 2 ноября 2025 года. Конкурентами Екатеринбурга на данный момент являются Осака (Япония) и Баку (Азербайджан).
Россия участвует в «ЭКСПО» с 1851 года и, в случае победы заявки Екатеринбурга, «Экспо-2025» может стать первой Всемирной выставкой, которая пройдет на территории России.
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