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Шахматный турнир ко Дню космонавтики провели в досуговом центре Аэропорта
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Шахматный турнир ко Дню космонавтики провели в досуговом центре Аэропорта 

Управа района Аэропорт города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Дети и подростки от семи до 14 лет из района Аэропорт приняли участие в турнире «Юный шахматист». Мероприятие, организаторами которого выступили специалисты центра досуга и спорта «Орбита», было приурочено ко Дню космонавтики. Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Турнир проводился в двух возрастных категориях: от семи до восьми лет, от девяти до 14 лет, — пояснила представитель «Орбиты» Екатерина Копейкина.
Информацию о работе шахматной секции «Орбиты» можно получить по телефону 8 (499) 152-56-44.
Адрес центра досуга и спорта «Орбита»: Малый Коптевский проезд, д. 4. (мю)
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