Шахматный турнир ко Дню космонавтики провели в досуговом центре Аэропорта

Дети и подростки от семи до 14 лет из района Аэропорт приняли участие в турнире «Юный шахматист». Мероприятие, организаторами которого выступили специалисты центра досуга и спорта «Орбита», было приурочено ко Дню космонавтики. Об этом сообщили в администрации учреждения.

— Турнир проводился в двух возрастных категориях: от семи до восьми лет, от девяти до 14 лет, — пояснила представитель «Орбиты» Екатерина Копейкина

Информацию о работе шахматной секции «Орбиты» можно получить по телефону 8 (499) 152-56-44.

Адрес центра досуга и спорта «Орбита»: Малый Коптевский проезд, д. 4. (мю)