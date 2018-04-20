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Карякин сыграл вничью с Лижэнем
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Карякин сыграл вничью с китайцем Лижэнем на турнире в Азербайджане 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Владимир Барский
Российский теннисист Сергей Карякин сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем в матче второго тура турнира памяти азербайджанского шахматиста Вугара Гашимова, сообщает ТАСС.
Карякин играл белыми фигурами.
В остальных партиях тура встречались болгарин Веселин Топалов с голландцем Анишом Гири, норвежец Магнус Карлсен играл с чехом Давидом Наварой, поляк Радослав Войташек сыграл с Шахиром Мамедьяровым из Азербайджана, а также его соотечественники Теймур Раджабов и Рауф Мамедов. Все матчи также завершились вничью.
После двух туров каждый шахматист имеет в своем активе по одному очку.
Турнир, посвященный памяти известного азербайджанского шахматиста, завершится 28 апреля.
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