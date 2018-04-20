Результаты партий первого тура шахматного турнира в Азербайджане

Россиянин Сергей Карякин черными фигурами сыграл вничью с голландцем Анишем Гири в партии первого тура турнира памяти азербайджанского шахматиста Вугара Гашимова. Соревнования проходят в центре имени Гейдара Алиева в городе Шамкир.

Другие партии игрового дня также завершились вничью: Веселин Топалов (Болгария) — Теймур Раджабов (Азербайджан), Дин Лижэнь (Китай) — Радослав Войташек (Польша), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — Магнус Карлсен (Норвегия), Давид Навара (Чехия) — Рауф Мамедов (Азербайджан).

Мемориал Вугара Гашимова проводится в Шамкире пятый раз, турнир посвящен памяти известного азербайджанского шахматиста, скончавшегося в 2014 году от опухоли мозга в возрасте 27 лет. Дважды победителем соревнований становился чемпион мира Карлсен, два последних турнира выиграл Мамедьяров. Карякин год назад занял пятое место.

В нынешнем сезоне 10 участников сыграют по круговой системе. В случае равенства очков первым критерием является количество побед, вторым — результат личной встречи, третьим — коэффициент Бергера.