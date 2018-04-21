«Уотфорд» сыграл вничью с «Кристал Пэлас»

«Уотфорд» не сумел победить «Кристал Пэлас» в матче 35-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Уотфорде на стадионе «Викарэйдж Роуд» и завершилась ничьей со счётом 0:0.