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«Уотфорд» сыграл вничью с «Кристал Пэлас»
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«Уотфорд» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
«Уотфорд» не сумел победить «Кристал Пэлас» в матче 35-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Уотфорде на стадионе «Викарэйдж Роуд» и завершилась ничьей со счётом 0:0.
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