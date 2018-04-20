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Нижегородка Екатерина Гольцева победила на чемпионате России по быстрым шахматам
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Нижегородка Екатерина Гольцева победила на чемпионате России по быстрым шахматам 

Newsroom24 5 часов назад
Фото: Newsroom24
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе городской администрации, первенство России по быстрым шахматам, блицу и классическим шахматам среди юношей и девушек проходит в поселке Лоо Краснодарского края.
В соревнованиях принимают участие более двух тысяч юных шахматистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Челябинской, Новосибирской, Свердловской, Самарской областей, республик Татарстан, Коми, Хакасия, Башкортостан и других регионов России.
Первую награду в копилку сборной Нижегородской области на первенстве России принесла Екатерина Гольцева. В категории среди девушек до 17 лет нижегородка одержала 6 побед и 3 партии сыграла вничью. Набрав 7,5 очков из 9 возможных, Гольцева на одно очко опередила серебряного и бронзового призеров Варвару Будникову (Самарская область) и Юлию Винокур (Челябинская область).
Всего в турнире играли 52 шахматистки.
20 апреля стартует первенство России по классическим шахматам.
Напомним, нижегородская шахматистка победила на первенстве ПФО.
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