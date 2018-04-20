Ещё
В Музее спортивной Славы ЦСКА прошел чемпионат по шахматам
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Музее спортивной Славы ЦСКА прошел чемпионат по шахматам 

Управа района Хорошевский города Москвы 7 часов назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
В соревновании приняли участие 12 ветеранов, среди которых участник Великой Отечественной войны Михаил Бурштейн.
С приветственным словом к участникам турнира обратились заместитель председателя Совета ветеранов ЦСКА Николай Прокоп и заместитель начальника ЦСКА подполковник Роман Кудрявцев.
— Символично, что возрождение шахматных традиций ЦСКА началось именно здесь — в Музее армейского клуба — самого титулованного клуба страны, — отметил Роман Кудрявцев.
По итогам соревнований победителем стала ветеран спорта ЦСКА Наталия Беляева, второе место занял Сергей Сериков, третье место — Александр Явкин. (то)
Управа района Хорошевский города Москвы: последние новости
Подростки из Хорошевки взяли бронзу на окружных соревнованиях по военно-прикладной подготовке Дворец спорта «Мегаспорт» принял первенство мира и кубок Европы по танцевальному спорту Установлен новый рекорд посещаемости «ВЭБ Арены»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Усманов рассказал о печальном событии46
Малой кровью: Англия бойкотирует ЧМ-201827
В сборной России по хоккею все плохо17
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз138
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение