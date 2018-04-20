В Музее спортивной Славы ЦСКА прошел чемпионат по шахматам

В соревновании приняли участие 12 ветеранов, среди которых участник Великой Отечественной войны Михаил Бурштейн.

С приветственным словом к участникам турнира обратились заместитель председателя Совета ветеранов ЦСКА Николай Прокоп и заместитель начальника ЦСКА подполковник Роман Кудрявцев.

— Символично, что возрождение шахматных традиций ЦСКА началось именно здесь — в Музее армейского клуба — самого титулованного клуба страны, — отметил Роман Кудрявцев.