Москва пока не получала уведомлений об иске Демпартии США против России

У Москвы нет сведений о том, что Демократическая партия США подала иск против России из-за итогов американских выборов. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Официальных уведомлений на этот счет МИД России ни от кого не получал, поэтому о характере наших действий говорить пока рано. Однако если информация соответствует действительности, то, похоже, речь идет о своеобразной попытке демократов оправдать свое поражение», — сказала Захарова.

По ее словам, в Москве об иске американских демократов узнали из СМИ. Среди ответчиков фигурируют Российская Федерация и российские граждане.

«Вот уже полтора года после выборов в США те, кто их проиграл, вместо того, чтобы разобраться, где сами не доработали, упорно пытаются свалить вину за провал на некий «сговор» и «внешнее вмешательство», — сказала представитель МИД РФ.