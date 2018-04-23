Мальчик из Перми претендует на победу в Чемпионате мира по шахматам

21 апреля в Албании начался Чемпионат мира по шахматам. Самый маленький участник Российской делегации — шестилетний Миша Гурышов из Перми. Он играет в категории до 7 лет и реально претендует на звание Чемпиона мира по шахматам.

«Участников в нашей категории 30 человек, — пишет в своём блоге его тренер, Роман Артамонов. — Основными соперниками считаю Казахстан и Индию, оттуда по 4-6 участников едут. Михаил, по моему мнению, имеет все шансы стать следующим чемпионом мира. Здесь я не смогу обойтись без Вашей поддержки — уровень очень серьёзный».

6-летний Миша Гурышов занимается в пермском шахматном клубе «Два короля». В феврале этого года занял он 1 место на Первенстве ПФО по шахматам среди мальчиков. Миша неоднократно побеждал старших по возрасту игроков, многие шахматисты отмечают его зрелую игру.