«Каспаров сам предложил „мир“. 15-летняя Катя Гольцева не проиграла ни одному гроссмейстеру

О том, как «выжить» в семье из четырех шахматистов, сделать ничью с Каспаровым, обыграть лучшую подругу и успеть выучить математику, Катя рассказала в интервью NN.ru.

«Учитель русского следит за моими результатами. Учитель математики — нет»

— На интервью ты пришла сразу после школьных занятий. Как дела с успеваемостью?

— Нормально. После соревнований я всегда должна нагонять программу, но это не беда. Я — хорошистка. В отстающих не была никогда (Катя учится в восьмом классе в Лицее № 28 — прим. NN.ru).

— Но проблемы с учебой шахматы все-таки создают?

— Не с учебой, а с учителями. С пониманием к моим поездкам на турниры относятся далеко не все. Вот, например, учительница русского и литературы меня всегда отпускает без проблем. И моими результатами интересуется. С математикой сложнее. Есть учителя, которые требуют, чтобы их предмет был для тебя номером один. А все остальное — в свободное время.

— Родители хотя бы раз отлучали тебя от шахмат из-за проблем с учебой?

— Ни разу! Когда была маленькой, не доводила до того, чтобы мне запрещали играть из-за невыученных уроков. А сейчас (Катя показывает на кубок и медали с чемпионата ПФО, которые лежат на столе) они вряд ли решат запретить мне ехать на турнир.

— Строгие учителя, увидев горсть медалей, меняют отношение к «прогульщице»?

— А я почти никогда и не рассказываю о своих успехах. Они не спрашивают — я не хвастаюсь. Вот о победе на ПФО знают только мои самые близкие школьные подруги.

— Подруг твое увлечение шахматами удивляет?

— В классе шахматисток, кроме меня, нет. Но мне есть о чем поговорить на переменах с подружками. Я абсолютно нормально общаюсь со сверстниками, которые не разделяют мои спортивные интересы. Могу вместе с девчонками по магазинам погулять или на вечеринку прийти. Но альбомов, типа «Любимые мужчины» (Катя закатывает глаза а-ля Роберт Дауни-младший на известном меме) у меня в соцсетях нет.

— Значит, на детство время у тебя все-таки остается?

— Конечно, остается! Это вообще какой-то миф: если ты профессионально занимаешься спортом, значит, не можешь жить нормальной детской жизнью (хохочет).

Я в шахматы начала играть в четыре года. Но как-то не замечала, чтобы мне это не давало заниматься чем-то еще. Может быть, потому, что шахматы в какой-то момент стали для меня главным, и я хотела играть все время.

— Когда оба родителя тренеры по шахматам, другого выбора, наверное, нет?

— Ну, вообще, это не они изначально заинтересовали меня игрой. А старший брат Дима. Мне было лет пять, когда я вместе с братом и родителями поехала в Сочи: Дима там выступал, а я просто была «туристом». Играть мне особо и не нравилось. Но брат завоевал медаль, и мне страшно захотелось тоже что-нибудь выиграть. Вот с этого все и началось.

«Согласившись на ничью, Каспаров спросил: «Девочка, какой у тебя рейтинг?»

— За десять с небольшим лет своей шахматной карьеры удалось встретиться за доской с кем-то из топовых игроков?

— Когда мне было лет девять, на турнир, где я выступала, приезжал Гарри Каспаров и давал сеанс одновременной игры. Из всех шахматистов только двое сумели свести свои партии с XIII чемпионом мира вничью. В том числе я. Причем он сам предложил «мир».

А потом посмотрел на меня и спросил: «Девочка, какой у тебя рейтинг?» А я и понятия не имела и растерянно сказала: «Не знаю». Наверное, тогда мой рейтинг был где-то 1700-1800 — уровень первого юношеского разряда (рейтинг Каспарова на текущий месяц 2812, максимальный — составлял 2851 — прим. NN.ru).

А уже потом на сборах в образовательном центре «Сириус» в Сочи я играла с гроссмейстером Евгением Томашевским и дважды сделала с ним ничью. Были и успехи: как-то я обыграла гроссмейстера Сергея Григорянца, тоже в «Сириусе».

Сергей Григорянц не так давно играл за нижегородскую команду «Буревестники» в крупнейшем онлайн турнире PRO Chess League. У тебя есть планы попробовать свои силы в составе нашей команды и тоже сыграть со звездами во главе с королем шахмат Магнусом Карлсеном?

— Прямо сейчас я играть с Карлсеном или Фабио Каруаной (предстоящий соперник Магнуса в матче за мировую корону — прим. NN.ru) еще не готова. По правде сказать, в онлайн-шахматы я играю редко. Мне нравится сражаться с соперниками за настоящей доской. И я очень люблю играть с теми, кто сильнее меня. Мне так даже проще. Наверное, потому, что от меня в этих партиях ничего не ждут. А кто-то из старших соперников даже поглядывает на маленькую девочку с пренебрежением (Катя хитро улыбается). Но таких я всегда наказываю.

— А вообще играть со старшими сложнее? Их возраст и авторитет давит?

— Был случай, когда я играла с мальчиком, который был очень высокого роста. И я подумала: «Какой он большой, сильно играет, наверное». Я как-то застеснялась, действовала зажато и проиграла. И после этого мне сказали одну очень важную вещь. За доской возраст не имеет никакого значения. Нужно смотреть на уровень шахматиста.

«В семье Гольцевых даже кошки с собаками живут дружно»

— У тебя вся семья играет в шахматы на хорошем уровне. Доводилось играть против родителей или брата на больших турнирах?

— На чемпионате ПФО 2018 в Ижевске мы могли сыграть с мамой. И очень этого хотели. Прикидывали, что быстренько распишем ничью и пойдем гулять по Ижевску (смеется). Мы с мамой никогда не «зарубаемся», всегда играем друг с другом вничью.

— А если бы в соперниках оказался папа или брат?

— С папой тоже была бы ничья. А вот Дима ни за что не согласился бы на мировую. Для него принципиально выиграть! И пока он играет сильнее меня, хотя в «классике» мы с ним примерно сравнялись по уровню. Но в блиц или рапид брат пока намного лучше. Он вообще совершенно другой по характеру, поэтому быстрые шахматы ему подходят больше. Он не любит подолгу сидеть за доской, даже к партиям особо не готовится. Все за счет импровизации. А вот я усидчивая. Когда мне было лет семь, могла провести за партией все шесть часов лимита. Брала соперников измором.

— А против друзей тебе играть доводилось?

— Есть две девочки: Камалия Булатова и Лиза Соложенкина, с которыми мы давно дружим именно благодаря шахматам. Несколько раз мы сходились за доской. Играть с подругами тяжело, каждый раз надо абстрагироваться от того, какие у вас отношения в жизни. Например, с Камалией мы играли в марте на ПФО. И я выиграла.

— После этого дружба была под угрозой?

— Камалия — молодец. Она очень стойкая. Поздравила меня с победой и никак не показала, что разозлилась или расстроилась.

Но были случаи, когда после партии дружба превращалась.

Один раз на турнире в Нижнем Новгороде я сдружились с девочкой. Но наступил момент, когда в очередном туре нам пришлось сыграть друг с другом. Победила я, а она расплакалась. Я пыталась ее утешить, но меня прогнали (улыбается).

— Дружба за шахматной доской возможна. А любовь?

— В своего соперника я еще ни разу не влюблялась, и турнирных романов у меня тоже не было. Наверное, я слишком сильно сконцентрирована на шахматах. Я, вообще, пока что девушка свободная. Но это не из-за того, что я все время играю и мне некогда познакомиться с парнем. Наоборот — шахматы в этом могут помочь. С мальчиками я играю часто. А среди шахматистов очень много интересных людей.

— Кроме шахмат, тебе, вообще, еще что-нибудь нужно?

— Моя семья, моя друзья. И мои домашние животные.

У нас дома живет такса Робик. Родители мне ее подарили, когда я выиграла свое первое первенство России. Мы назвали его в честь ХI чемпиона мира по шахматам Роберта Фишера . Сначала звали его Фишер, но потом переименовали в Роберта — сокращено Робик.

А недавно мы подобрали котенка. И брат назвал его Буффон. В честь своего любимого футболиста Джанлуиджи Буффона . (Шахматисты обожают футбол и сами неплохо в него играют. На сборах я тоже люблю побегать с парнями. Они забавные, злятся, если у них что-то не получается на поле). Буфик с Робиком живут дружно.

— А насколько дружная семья, где все четверо шахматисты?

— Очень дружная. Иногда ругаемся только мы с Димой. Он любит поспорить, доказать, что он прав. А вот с родителями нам очень повезло. Мама с папой никогда от меня ничего не требовали, не ставили ультиматумов. Наверное, потому что оба они тренеры и знают, как воспитывать детей. О такой семье как наша, можно только мечтать.

— А о чем еще мечтает Катя Гольцева?

— В шахматах? Достойно выступить на чемпионате России в Ярославле в июне этого года и попасть в Суперфинал, где играют все наши звезды.

— А не в шахматах?

— Увидеть синего кита. Он — огромный. Я хочу посмотреть на него вживую. Раньше я мечтала увидеть слона. Увидела и разочаровалась: он оказался совсем не таким большим как по телевизору. Надеюсь, кит меня не разочарует. Надо посмотреть, где они водятся, и сыграть там в турнире.